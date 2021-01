In Grecia migliaia di studenti sfidano il divieto di raduno

ATENE - Quasi quattromila studenti, secondo la polizia, hanno sfidato il divieto di raduno e hanno manifestato ad Atene, per la terza volta in tre settimane, contro un disegno di legge che vorrebbe istituire la presenza di pattuglie di polizia nelle università. "No agli agenti di polizia nelle università", hanno scandito gli studenti che hanno anche chiesto "l'apertura delle università" chiuse da diversi mesi per le misure anti-covid.



La maggior parte dei manifestanti indossava mascherine anche se il distanziamento è stato poco rispettato. La manifestazione si è svolta in modo pacifico. Anche a Salonicco 1.500 persone hanno manifestato, secondo la polizia locale.