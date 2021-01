Libano: un morto, 220 feriti in scontri a Tripoli Sale tensione per aumento povertà in pieno lockdown



successiva BEIRUT - È di un morto e di 220 feriti, tra cui una trentina di militari e agenti di polizia, il bilancio di nuovi scontri notturni in Libano durante proteste popolari antigovernative nella città di Tripoli, a nord di Beirut. Lo riferiscono i media libanesi citando fonti mediche e la Croce Rossa a Tripoli, tornata al centro da giorni di intense agitazioni popolari nel contesto di una prolungata crisi economica, aggravata dalle misure anti-covid.

Nelle ultime 72 ore si sono registrati circa 300 feriti nelle ripetute proteste di Tripoli. La polizia ha fatto sapere che alcuni agenti sono stati raggiunti da alcune bombe a mano di vecchia data e di fabbricazione russa, due delle quali esplose e una terza rimasta inesplosa.

Dopo una serie di cortei e sit-in svoltisi per tutta la giornata di fronte al palazzo governativo di Tripoli, in tarda serata sono scoppiati gli scontri tra decine di manifestanti e militari dell'esercito, con lancio di bottiglie incendiarie e pietre da parte dei dimostranti. I militari hanno risposto con cannoni d'acqua, fumogeni e pallottole di gomma.

