Migranti: appello Unhcr a Paesi europei, basta respingimenti 'Rispetto diritti profughi non scelta ma obbligo legale,morale'

(ANSAmed) - BELGRADO, 28 GEN - L'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) ha lanciato un appello ai Paesi europei a indagare e a porre fine alle espulsioni e ai respingimenti forzati di profughi e richiedenti asilo alle frontiere matittime e terrestri, casi che sono divenuti sempre più frequenti negli ultimi tempi. Come riferiscono i media a Belgrado, Unhcr sottolinea che l'istituto dell'asilo è oggetto di attacchi ai confini dell'Europa, e chiede che venga posto fine ai respingimenti forzati e all'uso della forza contro profughi e richiedenti asilo.



"Il rispetto delle vite umane e dei diritti dei profughi non è una scelta ma un obbligo legale e morale", ha detto una rappresentante di Unhcr citata dai media serbi. I Paesi hanno il diritto legittimo a gestire le proprie frontiere in linea con il diritto internazionale, ma al tempo stesso vanno rispettati i diritti umani. "I respingimenti sono semplicemente illegali", ha sottolineato Unhcr. (ANSAmed).