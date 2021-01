Migranti: Kosovo, feriti in incendio campo a Mitrovica

(ANSAmed) - PRISTINA, 28 GEN - Un incendio è scoppiato nelle prime ore di stamane in Kosovo nel campo profughi di Bair, nel settore sud (albanese) di Kosovska Mitrovica. Come riferiscono i media a Pristina, almeno sei persone sono rimaste ferite e sono state condotte al locale ospedale. Nel campo di Bair si trovano migranti provenienti dalla Siria e altri Paesi mediorientali.



Sul posto sono affluiti mezzi dei vigili del fuoco e della polizia. Il portavoce della polizia kosovara per la regione di Mitrovica Avni Zahiti ha detto che non si conoscono ancora le cause all'origine dell'incendio. (ANSAmed).