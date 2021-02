Marocco, on line piattaforma per connettere diaspora In video libreria le storie dei migliori progetti all'estero



successiva (ANSAmed) - RABAT, 1 FEB - Una piattaforma per connettere la diaspora. Bladifiqalbi (Il mio paese è nel mio cuore) è a disposizione dei marocchini che abitano all'estero ma non vogliono perdere i legami con la cultura e le tradizioni del paese d'origine. Nezha El Ouadi, la ministra deputata a seguire i marocchini nel mondo crede fortemente in questo progetto che mette a disposizione anche una video libreria dove è possibile pubblicare le testimonianze di quanti hanno trovato la loro strada lontano dal Marocco. Un'occasione per proporre e scambiare idee o progetti.



Dall'inizio della pandemia le rimesse dei marocchini all'estero sono aumentate del 4%, secondo i dati del Ministero che contano 7,05 milioni di dollari fino a novembre 2020, rispetto ai 6,8 dell'anno scorso.(ANSAmed). (ANSA).





