ROMA - "Secondo quanto riferito dagli uffici Unicef sul campo una ragazza di 12 anni è stata uccisa ieri in un attacco ad Azaz, nel nord della zona rurale di Aleppo, in Siria. Altri due bambini sono tra le decine di feriti, uno dei quali ha meno di un anno. Due giorni fa, tre bambini sono morti in un'esplosione nella città di Afrin, anch'essa nel nord della zona rurale di Aleppo". Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef in Italia.