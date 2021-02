Covid: Parigi,'allarme varianti, accelerazione esponenziale'

PARIGI - I primi risultati dell'indagine condotta nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, per valutare la presenza delle varianti del coronavirus "non sono buoni": è quanto dichiarato oggi da Rémi Salomon, presidente della commissione medica di AP-HP, il consorzio che riunisce gli ospedali parigini, intervistato da FranceInfo. Salomon tira il campanello d'allarme su quella che definisce una "crescita esponenziale".



"Eravamo intorno al 6% il 7 gennaio e siamo cresciuti intorno al 15/20% la settimana scorsa", precisa l'esperto, aggiungendo che il livello delle varianti "diventerà dominante, lo sappiamo, tra 15 giorni o nelle prossime quattro settimane". E siccome è un fenomeno "tra il 40 e il 70% più contagioso, ci sarà un'accelerazione dell'epidemia se non facciamo nulla di più. E' questo ciò che mi fa paura", ha concluso.