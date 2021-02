Covid: Arabia Saudita sospende arrivi da 20 Paesi

ROMA - L'Arabia Saudita sospenderà gli arrivi nel regno da 20 Paesi nell'ambito delle misure volte a contenere la diffusione del coronavirus: lo ha reso noto l'agenzia di stampa statale Spa, secondo quanto riportano i media internazionali. La misura entrerà in vigore oggi alle 21:00 locali (le 19:00 in Italia) e riguarderà i passeggeri provenienti da Italia, Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Turchia, Usa, Brasile, Argentina, Sudafrica, Egitto, Libano, Emirati, India, Pakistan, Indonesia e Giappone.

Il divieto riguarderà anche coloro che hanno soggiornato in qualsiasi Paese di questa lista nei 14 giorni precedenti all'entrata in vigore della misura. Sono esenti i diplomatici, i cittadini sauditi, i residenti, nonché il personale sanitario e le loro famiglie.