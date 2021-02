Denuncia sequestro in Siria, pm Roma avvia indagine (v. Legionario vicentino accusa, sequestrato... delle 10.37)

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione alla denuncia presentata nei giorni scorsi da Max Aderman, 47 anni imprenditore ed ex legionario di Vicenza, che ha affermato di essere stato arrestato, imprigionato e torturato per 11 giorni in Siria da uomini dei servizi segreti. La prigionia sarebbe durata dal 2 al 13 gennaio dapprima in un palazzo dove avrebbe subito torture, quindi nella casa circondariale di Damasco, da cui è riuscito poi a uscire. I pm di Piazzale Clodio hanno proceduto alla formale apertura di un fascicolo per valutare eventuali verifiche su quanto denunciato dall'uomo. (ANSA).