Migranti: da Ungheria poliziotti a confine Serbia-Macedonia Affiancheranno agenti locali in contrasto immigrazione illegale

(ANSAmed) - BELGRADO, 03 FEB - L'Ungheria ha inviato 30 poliziotti in Macedonia del Nord e 20 in Serbia per contribuire al rafforzamento del controllo della frontiera fra i due Paesi balcanici. Come riferiscono i media a Belgrado, gli agenti ungheresi affiancheranno le forze di polizia locali nel pattugliamento del confine, nel contrasto all'immigrazione illegale e nella cattura dei trafficanti di esseri umani.



Negli ultimi mesi si è notevolmente intensificato il flusso di migranti lungo la rotta balcanica, con migliaia di profughi centroasiatici e mediorientali tornati a mettersi in viaggio verso i Paesi dell'Europa occidentale. (ANSAmed).