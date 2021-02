Covid: in arrivo 10mila vaccini Sputnik V in Cisgiordania Ministro sanità Anp, acquistate altre 2 milioni di dosi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 FEB - Diecimila dosi del vaccino russo Sputnik V sono arrivate all'aeroporto Ben Gurion per essere trasferite in giornata all'Autorità nazionale palestinese (Anp). L'invio da Mosca è stato confermato dal ministro della sanità Mai Alkaila secondo la quale le dosi saranno sufficienti ad immunizzare 5mila persone.



In una dichiarazione - ripresa dall'agenza Wafa - il ministro ha detto che il governo palestinese ha acquistato anche 2 milioni di dosi di vaccini il cui arrivo "è atteso in Palestina tra il 14 e il 20 di questo mese e che saranno in grado di immunizzare 1 milione di persone". Le priorità - ha aggiunto - sono il personale medico, gli anziani e le persone con malattie croniche: la vaccinazione avrà luogo in 45 centri sparsi nel territorio della Cisgiordania e di Gaza. (ANSAmed).