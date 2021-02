Israele: difensori Netanyahu chiedono un rinvio di 3-4 mesi Se richiesta accolta, primi test solo dopo elezioni del 23 marzo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 FEB - I legali del premier israeliano Benyamin Netanyahu hanno chiesto oggi ai giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme un rinvio di tre-quattro mesi della prossima fase del processo nei suoi confronti, necessitando di tempo ulteriore per prepararsi al confronto con i primi testimoni.



"Si tratta di un mega-processo", hanno spiegato. Secondo i media, una decisione in merito dei tre giudici potrebbe giungere in giornata, o domani. Se accogliessero in pieno la loro richiesta, l'esame delle testimonianze avrebbe inizio solo dopo la elezioni politiche del 23 marzo. (ANSAmed).