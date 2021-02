Migranti: Ocean Viking ad Augusta in attesa dello sbarco Nave con 422 persone a bordo, via a operazioni controllo medico

(ANSAmed) - SIRACUSA, 08 FEB - E' nel porto di Augusta, nel Siracusano, la Ocean Viking della ong Sos Mediterranée, con a bordo 422 migranti, salvati al largo della Libia. La nave si trova ormeggiata in banchina del porto. Tutte le operazioni di accertamento sanitario sono iniziate. In questo momento è a bordo il personale dell'Usmaf per un primo controllo sanitario.



Ma bisognerà attendere che salga a bordo anche il personale dell'Asp di Siracusa per poter effettuare i tamponi.



Secondo quanto riferito dall'organizzazione non governativa a bordo ci sarebbero 8 persone risultate positive al Covid 19 e tra i 422 ci sono ben 140 minori. A bordo anche un ferito e diverse donne incinta. La Prefettura di Siracusa sta coordinando l'attività della polizia di Stato che prima provvederà a far scendere le donne in stato di gravidanza, il ferito ed i minorenni per trasferirli se necessario in ospedale o nelle strutture di accoglienza. Ultimi a scendere saranno i migranti che risulteranno positivi al Covid 19 e saranno posti in quarantena sulla nave che si trova ad Augusta. (ANSAmed).