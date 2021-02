Siria: raid con drone su milizie filo-Iran, 4 uccisi In attacco governativo 2 civili morti in zona influenza turca

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 FEB - Quattro miliziani filo-iraniani sono stati uccisi nell'est della Siria in seguito a un bombardamento con drone compiuto da un'aviazione non meglio precisata.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il raid è avvenuto al confine siro-iracheno nei pressi di Abukamal, in una zona dove transitano convogli militari iraniani e filo-iraniani diretti alle postazioni nel sud-est della Siria.



In due attacchi attribuiti alle forze governative di Damasco, almeno due civili sono stati uccisi e nove altri, tra cui due minori, feriti, in una zona fuori dal controllo di Damasco e sotto influenza diretta turca. Lo riferisce la Protezione civile siriana nelle regioni di Aleppo e Idlib. (ANSAmed).