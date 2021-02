Covid: Tunisia, misure restrittive prorogate al 7 marzo Resta obbligo quarantena di 7 giorni in hotel

(ANSAmed) - TUNISI, 12 FEB - La Tunisia proroga di tre settimane, fino al 7 marzo, le misure anticovid. Tra esse il coprifuoco notturno, il divieto di spostamento tra regioni e l'incentivo al telelavoro. Lo ha annunciato il ministro della Sanità di Tunisi, Faouzi Mehdi, in conferenza stampa riportando un andamento stabile del numero di decessi e una relativa diminuzione dei contagi e dei ricoveri. Resta, oltre alla sospensione dei voli con Regno Unito, Brasile, Sudafrica, per tutti coloro che entrano in Tunisia l'obbligo di trascorrere un periodo di quarantena di 7 giorni a proprie spese in un albergo convenzionato, presentando apposito voucher di prenotazione al momento della registrazione. Dopo 7 giorni sarà possibile effettuare, sempre a carico del viaggiatore, un test Rt-Pcr, e se negativo si potrà uscire. Questa misura si aggiunge all'obbligo di presentazione di un test Pcr-Rt negativo effettuato 72 ore prima della partenza. Autorizzazioni eccezionali potranno essere rilasciate da una apposita Commissione della quarantena in seno al ministero della Sanità di Tunisi. "Si tratta di una misura, certamente vincolante, ma essenziale, che impedirà la diffusione di nuove varianti del virus, in particolare quella britannica, ha detto il ministro", che ha comunque annunciato che alcune speciali categorie, quali i diplomatici e gli uomini d'affari in missioni urgenti verranno esentati. La Tunisia ha registrato sino al 10 febbraio scorso 220.478 casi confermati di coronavirus e 7.429 decessi.



Attualmente sono ricoverate 1.654 persone, di cui 354 in terapia intensiva e 146 in respirazione assistita. (ANSAmed).