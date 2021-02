Missione navale Ue Irini ospita tirocinio giovani laureati Dal 15/2 selezione per stage in centro operazioni Centocelle

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - L'operazione navale e aerea Eunavfor 'Irini' dell'Unione europea, che pattuglia il Mediterraneo centrale per imporre l'embargo Onu sulle forniture di armi alla Libia, per la prima volta accoglierà giovani laureati nelle università dell'Ue per uno stage di tirocinio dal 15 maggio.



Il 15 febbraio - fa sapere l'ufficio stampa dell'operazione Irini - inizia la selezione per il primo stage di 4 mesi all'interno del cuore strategico della missione militare EUNAVFOR MED IRINI, situato nell'ex aeroporto militare di Roma Centocelle. "I candidati selezionati - si legge - vivranno, assieme al personale militare proveniente da oltre 20 Paesi dell'Ue, nel cuore dell'Operazione che lavora 24 ore su 24 per attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'embargo di armi in Libia. La missione conta su vari assetti messi a disposizione dai Paesi membri: navi, aerei, droni, sommergibili... e si avvale delle più moderne tecnologie satellitari".



"I tirocinanti avranno la possibilità di lavorare nei diversi settori dell'Operazione spaziando dalle attività puramente operative ai diritti umani, alle questioni di genere, alle risorse umane, al diritto internazionale, agli affari politici e alla comunicazione".



"Puntiamo sui giovani perché sono la forza trainante dell'Unione europea - dice l'Ammiraglio Fabio Agostini, Comandante dell'Operazione - Fare uno stage da noi rafforzerà i legami tra ragazze e ragazzi dei diversi paesi e i valori dell'Ue, di cui essi sono i naturali messaggeri".



Gli stage si svolgeranno tre volte l'anno, con una durata media di 4 mesi. Da lunedì 15 febbraio al 15 marzo sarà possibile presentare la domanda per iniziare lo stage il 15 maggio.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.operationirini.eu/internshipprogramme o scriversi a internship@euohq.difesa.it Per i giornalisti scrivere a media_pio@euohq.difesa.it (ANSAmed).