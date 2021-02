Emergency e Casetta Rossa vincono premio solidarietà Ue

BRUXELLES - L'Ong Emergency e lo spazio autogestito romano Casetta Rossa sono tra i 23 vincitori del Premio Solidarietà civile attribuito dal Comitato economico e sociale europeo (Cese) per il loro impegno nella lotta al Covid-19 e nel sociale durante il lockdown. Entrambi si sono aggiudicati un premio del valore di 10.000 euro consegnato oggi durante una cerimonia virtuale dal vicepresidente del Cese responsabile della comunicazione, Cillian Lohan. I vincitori sono stati selezionati tra 250 candidature presentate da organizzazioni della società civile, singoli cittadini e imprese private dell'Ue e del Regno Unito.



Emergency ha prevalso nella categoria "transnazionale", per l'assistenza fornita in Europa e nel mondo nel contenimento della pandemia, precisa una nota.

Casetta Rossa è stata invece premiata poiché durante il lockdown, il suo servizio di distribuzione di pasti "sospesi" si è trasformato in una stazione radio. "Radio Anticorpi'' ha fornito ogni giorno via Facebook notizie, racconti, interviste in diretta dalle "zone rosse" del nord Italia, ma anche programmi di storia, arte e musica, e consigli creativi per tenere i bambini attivi.

'Ha puntato su un modo innovativo e creativo di affrontare l'emergenza, coniugando elementi sociali e culturali al servizio delle persone svantaggiate, per suggerire un punto di partenza della società post-pandemica', si legge in una nota.