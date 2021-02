Migranti: effetto Covid dimezza i rimpatri, 3.585 nel 2020 Per chiusura frontiere, oltre 1.800 rimandati in Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 17 FEB - Rimpatri dall'Italia dimezzati nel 2020: sono 3.585 - si apprende - i migranti irregolari rimandati nel Paese d'origine, la metà rispetto ai 7.054 dell'anno precedente. E' anche questo un effetto della pandemia Covid, che ha comportato per sei mesi la chiusura delle frontiere e in seguito ha rallentato i viaggi di rimpatrio.



Circa 1.800 le persone riportate in Tunisia, Paese che nel 2020 ha visto un netto aumento delle partenze verso le coste italiane.(ANSAmed).