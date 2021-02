Covid:da Puglia 6 respiratori e 40mila mascherine ad Albania Dono Corpo consolare Puglia, Molise e Basilicata, e Divella spa

(ANSAmed) - BARI, 22 FEB - Il Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, in collaborazione con l'azienda Divella spa, dona all'Albania sei ventilatori polmonari e 40mila mascherine. La consegna avverrà domani alle ore 12 nell'Autorità Portuale di Bari. Per Massimo Salomone, segretario generale del Corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, "è un grande atto d'amore: il 21 settembre di quest'anno - ricorda - celebreremo l'anniversario del cinquantenario, 50 anni di attività diplomatiche e di relazioni internazionali in tre regioni strategiche del Mediterraneo". "La donazione dei ventilatori - aggiunge Francesco Divella, responsabile marketing F. Divella spa - per noi rappresenta un gesto concreto di aiuto nei confronti di una popolazione che, come il resto del mondo, sta vivendo una vera e propria emergenza sanitaria". "Uniti dallo stesso mare: questo il forte ma liquido legame tra il Bel Paese e il Paese delle Aquile", conclude Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Domani alla consegna interverranno Gentiana Mburini, console Generale dell'Albania oltre a Massimo Salomone, Ugo Patroni Griffi e Francesco Divella. (ANSAmed).