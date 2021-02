Migranti: Tunisia ne salva oltre cento al largo Madhia Barcone partito non da altro Paese, secondo ministero Interno

(ANSAmed) - TUNISI, 22 FEB - La Guardia costiera tunisina ha tratto in salvo al largo di Mahdia 103 migranti di diverse nazionalità a bordo di una imbarcazione in difficoltà, diretta verso le coste italiane. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato precisando che "l'imbarcazione è partita da un vicino paese del Maghreb, e non dalla Tunisia".



Dopo aver consultato il pubblico ministero, si è provveduto ad avviare le azioni legali del caso, si legge ancora nella nota.



Pochi giorni fa, quattro tentativi di migrazione illegale sono stati sventati dalle autorità tunisine e 29 persone, tra cui una donna, sono state arrestate sempre sulle coste di Mahdia. (ANSAmed).