Covid: vaccinazioni in campo profughi Zaatari in Giordania Media, primi al mondo in luogo gestito dall'Onu





TEL AVIV - I profughi del campo Zaatari nel nord della Giordania sono stati i primi rifugiati ad essere vaccinati. Lo ha fatto sapere, citato dai media, l'Alto Commissario per i profughi secondo cui l'immunizzazione è stata la "prima al mondo" in un campo amministrato dall'Onu.



Le autorità giordane - secondo le stesse fonti - hanno immunizzato 58 profughi siriani nel campo che è tra i maggiori al mondo. "Il ministero della sanità giordano - ha detto un portavoce del Commissariato - sovrintende il processo di vaccinazione in corso nel campo".



