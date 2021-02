Migranti: Tunisia, salvati 24 a largo Kerkennah, uno muore Una volta giunto in ospedale in condizioni critiche

(ANSAmed) - TUNISI, 25 FEB - La Marina militare tunisina ha tratto in salvo ieri 24 migranti provenienti da vari Paesi africani, tre dei quali in condizioni critiche, a bordo di un'imbarcazione sul punto di colare a picco, a 23 km al largo delle coste meridionali di Kerkennah. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato precisando che uno dei tre migranti, portati in ospedale in condizioni critiche, è deceduto.



Tutti gli altri, trasferiti al porto di Sfax, sono stati consegnati alle unità della Guardia nazionale per la denuncia alla magistratura. Ai soccorsi hanno affermato di essere salpati martedì notte con l'intenzione di raggiungere l'Europa.(ANSAmed).