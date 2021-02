Gaza: in calo aiuti alimentari Unrwa, tensioni e proteste

GAZA - Sale la tensione a Gaza in seguito alla decisione dell'Unrwa (l'agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi) di ridurre le quantità di cibo distribuite alla popolazione, in seguito a gravi difficoltà nel bilancio per il 2021. Manifestazioni di protesta si sono avute domenica a Gaza City davanti ai centri Unrwa di distribuzione dei tagliandi per il cibo, ed alcuni giorni dopo si sono ripetute nel centro della Striscia.



Secondo il portavoce dell'Unrwa, Adnan Abu Hasna, 1,14 milioni di persone hanno diritto a Gaza a ricevere questi aiuti, Ma le confezioni di cibo, lamentano i dimostranti, sono state adesso uniformate, a svantaggio delle famiglie più numerose. In seguito al taglio degli aiuti degli Stati Uniti nel 2018 l'Unrwa ha dovuto affrontare un periodo di instabilità. Fonti locali rilevano che a Gaza l'Unrwa garantisce non solo aiuti alimentari, ma istruzione e sanità. Le sue ristrettezze, avvertono le fonti, rischiano di innescare tensioni sociali.



Ieri intanto Hamas ha liberato 45 persone incarcerate per "ragioni di sicurezza". L'intento è di creare un clima più disteso in vista delle elezioni legislative del maggio 2021.