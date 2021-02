Migranti: Serbia, a Belgrado bloccati 52 irregolari Trasferiti in centri di accoglienza

(ANSAmed) - BELGRADO, 26 FEB - La polizia serba, nel corso di una operazione nelle prime ore di stamane, ha intercettato e bloccato 52 migranti irregolari a Belgrado. Sono stati controllati ostelli, pensioni, appartamenti in affitto in vari quartieri della capitale. Tutti i migranti saranno trasferiti in centri di accoglienza.



Il ministero dell'interno, nel darne notizia, ha aggiunto che l'operazione rientra nell'azione delle forze dell'ordine diretta a garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche degli stessi migranti che nei centri di accoglienza hanno a disposizione vitto, alloggio, servizi igienici e assistenza medica.



(ANSAmed).