Migranti: 30 fermi nel porto di Tunisi Tentavano di imbarcarsi di nascosto su navi verso Europa

(ANSAmed) - TUNISI, 2 MAR - Le autorità di frontiera tunisine hanno fermato lo scorso fine settimana, all'interno del porto della capitale de La Goulette, 30 persone in procinto di imbarcarsi su una delle navi ormeggiate per raggiungere illegalmente i Paesi europei. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi precisando che tutti i fermati sono stati denunciati alla magistratura.



Il ministero informa ancora che lo scorso fine settimana la Guardia nazionale ha arrestato due tunisini a Nabeul, a bordo di un'auto privata, con contenitori di plastica carichi di carburante, destinati ad un'operazione di "attraversamento illegale delle frontiere marittime". Anche nei loro confronti il pubblico ministero ha deciso di avviare un'indagine penale, si legge nella nota. (ANSAmed).