Siria: indagine Onu, decine migliaia scomparsi nelle carceri

(ANSAmed) - BEIRUT, 2 MAR - Decine di migliaia di civili risultano ancora "scomparsi" in Siria, dopo essere stati detenuti in maniera arbitraria fin dal 2011, quando cominciarono le violenze armate che hanno sconvolto il Paese. Altre migliaia sono state torturate o uccise in prigione. E' quanto emerge da una dettagliata relazione preparata da inquirenti internazionali incaricati dall'Onu di far luce sulle violazioni umanitarie della Siria in guerra commesse da tutte le parti coinvolte nel conflitto.



Vittime e testimoni hanno descritto agli inquirenti "sofferenze inimmaginabili", compreso lo stupro di ragazze e ragazzi di 11 anni.



In dieci anni di guerra, si stima che in Siria siano morte dalle 380mila alle 500mila persone, mentre circa metà dei 20 milioni di abitanti del 2011 hanno dovuto abbandonare le loro case, come sfollati interni o profughi nei Paesi all'estero.



