Barcellona, carcere preventivo per i 6 italiani arrestati Tra i reati contestati c'è quello di 'tentato omicidio'

(ANSAmed) - MADRID, 03 MAR - Un giudice di Barcellona ha ordinato nella notte un provvedimento di custodia cautelare senza possibilità di uscire su cauzione per tutti e sei gli italiani arrestati sabato nella città catalana e accusati di "tentato omicidio" dopo aver —secondo la polizia— dato fuoco a un furgone della Guardia Urbana con un agente dentro nel corso di proteste per l'arresto del rapper Hasél. Lo riportano i media spagnoli.



Lo stesso provvedimento è stato ordinato per la cittadina spagnola e la cittadina spagnola sospettate di far parte dello stesso gruppo "violento" e "organizzato" che agì nella notte di sabato nel corso delle proteste.



Gli otto sono accusati — fra cui 5 uomini e una donna italiana di età comprese tra i 28 e i 35 anni — anche di "aggressione a pubblici ufficiali", "appartenenza a gruppo criminale", "danni", "manifestazione illecita" e "disordini pubblici". (ANSAmed).