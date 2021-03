Yemen: attacco Houti contro impianto saudita Aramco a Gedda Annuncia portavoce ribelli. Per ora nessuna conferma

(ANSAmed) - DUBAI, 04 MAR - I ribelli sciiti Houti dello Yemen hanno reso noto di avere lanciato un missile Quds-2 contro un impianto del gigante petrolifero saudita Saudi Aramco a Gedda: per ora l'attacco, avvenuto oggi all'alba, non è stato confermato né dalla compagnia, né dalle autorità saudite.



Il portavoce degli Houti, Yahya Saree, ha sottolineato in un messaggio su Twitter che l'attacco è stato sferrato in risposta alla campagna militare guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen.



Già in passato i ribelli avevano preso di mira gli impianti della Aramco in Arabia Saudita. (ANSAmed).