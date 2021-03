Covid: abolita quarantena in hotel per entrare in Tunisia Alleggerito coprifuoco, abolito divieto spostamento tra regioni

(ANSAmed) - TUNISI, 05 MAR - Nuove disposizioni anticovid in vigore in Tunisia per il periodo dall'8 al 28 marzo. Le ha annunciate il ministero della Sanità della capitale nordafricana in conferenza stampa precisando che non sarà più obbligatorio il periodo di quarantena in hotel per chi arriva dall'estero. I viaggiatori in ingresso nel Paese dovranno comunque presentare alle autorità un test Pcr negativo (effettuato almeno 72 ore prima della partenza), poi osservare un periodo di isolamento in un luogo a loro scelta e effettuare un secondo test Pcr 48 ore dopo il loro arrivo. Il ministero rende noto che saranno inoltre effettuati test rapidi a campione sulle persone provenienti dall'estero.



Tra le altre misure, la modifica dell'orario di coprifuoco che sarà dalle 22 di sera alle 5:00. I caffè e i ristoranti potranno restare aperti fino alle 20:00. Sarà nuovamente consentito viaggiare tra le regioni. Il ministero della Sanità tunisino ha segnalato ieri 635 nuovi casi di Covid-19, che portano il numero totale di contagi nel Paese a 235.643. Il bilancio delle vittime del virus è aumentato di 32, per un totale di 8.106. (ANSAmed).