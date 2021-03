Covid: Spagna individua 10 varianti, anche californiana

MADRID - Le varianti del coronavirus individuate finora in Spagna sono 10, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Le tre principali sono quelle osservate per la prima volta in Regno Unito, Sudafrica e Brasile, ma non sono le uniche: una delle ultime novità è la conferma dei primi sei casi di una mutazione scoperta inizialmente in California.



Il ministero avverte inoltre che sebbene i casi della variante del Sudafrica confermati sinora siano solo 54, "non si esclude " che questi "possano aumentare nelle prossime settimane, come è accaduto in altri Paesi limitrofi". Una delle principali preoccupazioni, in questo caso, è legata al fatto che questa variante potrebbe "ridurre notevolmente l'efficacia di alcuni vaccini", segnalano le autorità sanitarie spagnole in un documento.