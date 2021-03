Israele: migliaia di arabi manifestano contro polizia Um el-Fahem, arabi ed ebrei uniti contro eccessi polizieschi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAR - Migliaia di dimostranti si sono mobilitati oggi nella città araba di Um el-Fahem, nel nord di Israele, per protestare contro il comportamento della polizia, che una settimana fa aveva disperso con la forza una manifestazione indetta dalla popolazione della città contro episodi di violenza diffusi nella società araba. In quell'occasione un dimostrante è stato ferito in modo grave.



Feriti anche un deputato e il sindaco.



Oggi la polizia è stata nuovamente schierata in forze ma è rimasta a distanza dai dimostranti, fra cui spiccavano gruppi di attivisti ebrei di sinistra. La manifestazione odierna, ha confermato la polizia, si è conclusa senza incidenti di rilievo, anche se erano palpabili le tensioni politiche a meno di 20 giorni dalle elezioni in cui il 'voto arabo' potrebbe avere un peso importante. Alcuni dimostranti hanno minacciato ed espulso con la forza il deputato arabo Mansur Abbas, leader di una formazione islamica (Raam) che non esclude di appoggiare in futuro il Likud di Benyamin Netanyahu se ritenesse di poterne ricavare vantaggi pratici per la società araba.(ANSAmed).



