Covid: Israele avvia vaccinazione lavoratori palestinesi Ai valichi di frontiera. Nei Territori in corso lockdown

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 MAR - Israele ha dato il via oggi alla vaccinazione dei lavoratori palestinesi che ogni giorno entrano nello stato ebraico: le stime parlano di oltre 100 mila persone. Lo ha annunciato Kamil Abu Rukun, il comandante del Cogat, l'ente israeliano per il Controllo dei Territori.



In questa prima fase sono state attrezzate, insieme al Magen David Adom (il Pronto Soccorso israeliano), postazioni vaccinali nei pressi dei valichi di frontiera, ma da domani ne saranno aperti altri nei centri industriali dove è maggiore la presenza di maestranze palestinesi.



Rukun ha sottolineato l'importanza dell'avvio delle vaccinazioni, visto che - ha detto - "viviamo tutti in uno stesso ambiente epidemiologico".



La situazione della pandemia nei Territori per ora resta preoccupante e per questo il governo del premier Mohammad Sthayyeh ha stabilito una serie di restrizioni compreso il lockdown del Paese di 12 giorni dallo scorso 28 febbraio e un coprifuoco notturno dalle 19 di sera alle 06 del mattino (ora locale). (ANSAmed).