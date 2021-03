Vaccini: Oxfam e Emergency, drammatico divario ricchi-poveri 'Superare i monopoli sui brevetti

(ANSAmed) - ROMA, 10 MAR - "La disuguaglianza tra Paesi ricchi e poveri nell' accesso ai vaccini è più acuta e drammatica che mai. Le nazioni più ricche nell'ultimo mese hanno vaccinato in media una persona al secondo, mentre la stragrande maggioranza dei Paesi in via di sviluppo ancora non è stata in grado di somministrare una singola dose, con una carenza strutturale di forniture mediche e scorte di ossigeno". Lo sottolineano in un comunicato Oxfam e Emergency, membri della People's Vaccine Alliance insieme tra gli altri a Unaids e Yunus Center.



"Ma anche tra i Paesi più ricchi - si aggiunge nella nota - le differenze sono enormi: negli Usa ogni secondo si vaccinano 35 persone, nel Regno Unito 9, in Germania, Spagna, Francia e Italia solo 2, in Belgio, Svezia e Danimarca poco più di 20 persone ogni minuto".



La presa di posizione di Oxfam e Emergency coincide con una riunione dell'Organizzazione mondiale per il commercio che, "si afferma nel comunicato - vede la contrapposizione di molti Paesi ricchi, inclusi USA, Unione europea e Regno Unito, alla proposta di oltre 100 Paesi in via di sviluppo di superare l'attuale monopolio detenuto dalle aziende farmaceutiche sui brevetti dei vaccini. Una proposta, che se venisse approvata, consentirebbe di aumentare la produzione mondiale e avviare la distribuzione in tutti i Paesi poveri che ne hanno immediato bisogno".



(ANSAmed).