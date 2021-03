Migranti: a Tunisi la 6/a Summer School, focus sul lavoro Promossa dall'Oim. Sessione in sala consiglio comunale Tunisi

(ANSA) - TUNISI, 16 MAR - E' cominciata presso la sala del Consiglio comunale di Tunisi, alla presenza del ministro tunisino degli Affari Sociali, Mohamed Trabelsi, della sindaca Souad Abderrahim, dell'ambasciatore dell'Unione Europea Marcus Cornaro, del capo missione aggiunto dell'ambasciata Usa in Tunisia, Gregory LoGerfo, e del direttore di Intes, Sami Hanachi, la 6a edizione della "Scuola d'estate sulle migrazioni', organizzata dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e dall'Istituto Nazionale di Lavoro e Studi Sociali (Intes). Il tema di questa edizione è "Migrazione e occupazione" e offre ai partecipanti uno spazio di formazione e scambio sul rilevante tema della correlazione tra migrazione e occupazione in un contesto internazionale difficile, segnato dall'impatto della crisi sanitaria globale sulla forza lavoro internazionale e nazionale.



La Summer School è un programma di formazione completo della durata di 5 giorni e che consente a 60 partecipanti, scelti tra responsabili politici, accademici, membri della società civile e studenti laureati, provenienti da tutto il mondo, di '' approfondire la propria conoscenza su un argomento specifico legato alla migrazione.



Durante la cerimonia di apertura, il Ministro degli Affari Sociali, Mohamed Trabelsi, ha ricordato che "la migrazione, in Tunisia e dall'indipendenza, ha svolto un ruolo importante nel processo di sviluppo del Paese" e che oggi è necessario " istituire consultazioni e meccanismi di cooperazione multilaterale per garantire il diritto alla mobilità e garantire un lavoro dignitoso nel quadro di una migrazione regolare e ordinata ".



La sindaca di Tunisi, Souad Abderrahim ha sottolineato l'immancabile impegno del Comune nel sostenere l'accesso ai diritti fondamentali a tutti gli abitanti della città, e la disponibilità a rimanere attenti alle loro preoccupazioni e ai loro problemi, ad offrire assistenza e assicurare il coordinamento tra tutte le strutture nazionali e internazionali per garantire a tutti una città inclusiva, resiliente e sostenibile.



Nell'accogliere i partecipanti, il capo missione dell'Oim, Azzouz Samri, ha sottolineato in particolare il ruolo importante che la migrazione svolge nell'economia globale e in particolare nel mercato del lavoro. L'ambasciatore dell'Ue Cornaro, ha ricordato che questa iniziativa è in linea con lo spirito del partenariato tra Tunisia ed Europa per la migrazione sottolineando inoltre che l'aspetto dell'occupazione rappresenti un elemento chiave per facilitare ulteriormente la mobilità e la migrazione circolare tra le due sponde del Mediterraneo. Il vice capo missione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi, Gregory LoGerfo ha affermato che "il governo degli Stati Uniti è lieto di sostenere la 6a edizione della Scuola d'estate sulle migrazioni.



Stati Uniti e Tunisia restano impegnati nell'affrontare insieme sfide comuni e a trovare soluzioni che proteggano i diritti umani e la dignità di tutti gli individui "ha concluso.



Hanachi, direttore dell'Intes, ha ricordato la necessità di" rafforzare ricerca sulla migrazione per una migliore comprensione di questo fenomeno".



L'Oim in Tunisia lavora con i suoi partner governativi, nazionali e internazionali e con la società civile per promuovere una migrazione sicura, ordinata e regolare, e implementa un'ampia gamma di progetti di migrazione e occupazione volti a sostenere il governo tunisino per una migliore gestione della migrazione, promuovere l'impegno della diaspora tunisina per lo sviluppo economico del Paese, assistere i migranti e migliorare l'accesso ai dati sulla migrazione, si legge in una nota dell'Oim in Tunisia. (ANSA).