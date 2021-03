Tunisia: indagine su tensioni ieri in aeroporto capitale Tra polizia e un gruppo di islamisti di Al Karama

(ANSA) - TUNISI, 16 MAR - La magistratura tunisina aprirà un'indagine penale sui fatti occorsi ieri all'aeroporto della capitale relativi alla tensione creatasi tra gli agenti della polizia di frontiera e un gruppo di deputati e sostenitori della coalizione islamista Al Karama, guidati dal loro leader Seifeddine Makhlouf, per fare espatriare una donna classificata dal ministero dell'Interno come S17, procedura utilizzata negli anni scorsi per impedire i viaggi nelle zone di conflitto per persone considerate pericolose per la sicurezza dello Stato . Lo rendono noto i media locali.



In serata anche il premier, Hichem Mechichi, ha fatto visita all'aeroporto solidarizzando con gli agenti di polizia, denunciando "lo spettacolo messo in scena da alcuni deputati nei confronti di un'istituzione fondamentale dello Stato", dichiarando al proposito che "proprio in quanto agenti che operano per il rispetto della legge, nessuno ha il diritto di insultarli o toccarli". (ANSA).