Migranti: operazioni di salvataggio in corso alle Canarie Sbarcate, per ora, 52 persone. Una bimba è in gravi condizioni

(ANSAmed) - MADRID, 17 MAR - Le autorità spagnole hanno ricevuto diverse allerte di barconi in movimento verso le isole Canarie con decine di migranti a bordo e stanno cercando di trovarli con un mezzo aereo e trarli in salvo. Lo conferma Salvamento Marítimo, la società pubblica responsabile dei soccorsi in mare.



Ieri sera, 52 migranti individuati a bordo di un barcone sono stati fatti sbarcare a Gran Canaria. Tra di loro ci sono nove minorenni di età comprese tra uno e 13 anni, secondo l'agenzia di stampa Efe. Una bambina originaria del Mali è in grave condizioni dopo aver sofferto un arresto cardiaco. Due sanitari sono riusciti a rianimarla: ora è ricoverata in terapia intensiva. Anche gli altri minorenni sono stati ricoverati, aggiunge Efe.



Oggi Salvamento Marítimo ha individuato un altro barcone. Un mezzo navale di salvataggio è in rotta per prestare soccorso. Il numero di migranti a bordo non è ancora stato definito con certezza. I responsabili dei soccorsi marittimi, inoltre, non sono ancora in grado di confermare se i due barconi individuati corrispondono a qualcuno dei quattro di cui hanno ricevuto segnalazioni negli scorsi giorni e che ieri hanno cercato per buona parte della giornata senza successo.(ANSAmed).