Tunisia:Aics,via a progetto sviluppo rurale integrato 3 oasi

(ANSAmed) - "Il progetto italo-tunisino di sviluppo rurale integrato ha avviato la progettazione partecipata di 3 oasi moderne a Tamerza". Lo scrive su Twitter l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di Tunisi. "Grazie al Centro regionale di ricerca sull'agricoltura delle oasi di Degueche e ai gruppi di sviluppo agricolo per la collaborazione! Insieme per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali in Tunisia", aggiunge l'Aics.(ANSAmed). (ANSA).