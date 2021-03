Israele: Tel Aviv, 'donne sentinella' contro violenza di genere

TEL AVIV - "Donne sentinella" sparse in tutta la città per aiutare e salvare altre donne in pericolo. Il Comune di Tel Aviv è sceso in campo per contrastare la violenza di genere grazie ad un'app che ha come obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza in pubblico di donne e ragazze.



'SafeUP' - questo il nome dell'applicazione che si scarica sul cellulare - è disponibile 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana per ogni donna che si trovi ad affrontare "un reale o potenziale pericolo o che chieda assistenza, consiglio e aiuto fisico". L'intervento è assicurato dal sistema di "sentinelle" vicine che, grazie alla loro distribuzione diffusa in ogni quartiere, può "offrire una veloce ed effettiva soluzione". Con l'app qualsiasi donna potrà contare così su decine di altre donne addestrate e disponibili ad intervenire dove necessario.