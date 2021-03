Covid: Spagna: toglie restrizioni su arrivi dal Regno Unito I viaggiatori dovranno presentare un test negativo del Covid

(ANSAmed) - MADRID, 23 MAR - Il governo spagnolo ha messo fine alle restrizioni sugli arrivi di viaggiatori provenienti dal Regno Unito: lo ha reso noto la portavoce dell'esecutivo, María Jesús Montero, in conferenza stampa. D'altro canto, rimarranno in vigore almeno fino al 13 aprile quelle valide per il Sudafrica e il Brasile a causa delle varianti del coronavirus individuate in quei Paesi.



Chi arriva dal Regno Unito dovrà presentare una prova molecolare per il Covid negativa, realizzata nelle 72 ore precedenti al viaggio.



La decisione arriva mentre il governo è sotto attacco da parte di varie formazioni politiche per il fatto che, secondo le misure che ha adottato, chi vive in Spagna non potrà spostarsi tra regione e regione nel periodo pasquale, mentre i viaggiatori provenienti da altri Paesi dell'Ue verranno ammessi se presentano un test negativo.



Il governo britannico di Boris Johnson prevede l'applicazione di multe salate, a partire dalla prossima settimana, per chi prova a viaggiare al di fuori del Paese senza dimostrare motivi validi. (ANSAmed).