Canale di Suez: finora almeno 150 le navi in sosta Fonti Autorità canale, 'perdite già a 100 milioni di dollari'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 MAR - Sono almeno 150, di cui 71 dirette a nord e 79 a sud, le navi in attesa di transitare per il Canale di Suez ma sono bloccate dall'arenamento del porta-container Ever Given: lo ha segnalato la notte scorsa un tweet della società di fornitura di servizi per il canale "Leth Agencies".



Intanto una fonte dell'Authority che gestisce la grande via d'acqua egiziana fa sapere che "le perdite del Canale di Suez a causa dell'interruzione della navigazione hanno raggiunto i cento milioni di dollari" e "ciò si aggiunge a quello che il Canale pagherà come indennizzo alle navi" bloccate. (ANSAmed).