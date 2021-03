Suez: fallisce tentativo di sbloccare la nave

(ANSAmed) - IL CAIRO, 26 MAR - E' fallito un nuovo tentativo per liberare la nave portacontainer che blocca il Canale di Suez. Lo annuncia la compagnia Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) di Singapore che ha la gestione tecnica della nave. Altri due rimorchi arriveranno il 28 marzo.



Intanto sono salite ad almeno 237 le navi bloccate dentro e attorno al Canale di Suez. Si tratta di 81 imbarcazioni dirette a sud, 41 in sosta nel "Grande Lago Amaro" e 107 che tentano di raggiungere il Mediterraneo, a nord. E' quanto risulta da un tweet di una società di fornitura di servizi per il canale, la Leth Agencies. Da un suo grafico emerge che sono bloccati anche otto cargo con "bestiame", destando preoccupazioni in ambienti di animalisti egiziani. I tipi di nave più numerose bloccate a Suez (quasi 65) sono i bulk carrier, ossia le "portarinfuse" che trasportano carichi non-liquidi e "non unitarizzati", e le portacontainer (oltre 50) come quella insabbiata.(ANSAmed).