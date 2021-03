Covid: Anp, crescono i casi a Gaza, oltre 800 In Cisgiordania sono 971. Proseguono vaccinazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAR - Crescono i nuovi casi di coronavirus a Gaza e in Cisgiordania nelle ultime 24 ore.



Secondo i dati diffusi dal ministro della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) May Alkaila, citata dalla Wafa, nella Striscia i casi sono stati 815 e 5 i decessi. In Cisgiordania invece 971 e 13 le morti.



Proseguono intanto le vaccinazioni: sempre secondo il ministro, le immunizzazioni in Cisgiordania sono arrivate a oltre 48 mila, mentre a Gaza oltre 20 mila.(ANSAmed).