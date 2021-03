Covid: dopo stop a voli 3.000 spagnoli bloccati in Marocco Ministra González, 'li aiuteremo, ma ora meglio non viaggiare'

(ANSAmed) - MADRID, 31 MAR - I cittadini spagnoli bloccati in Marocco dopo che il Paese nordafricano ha sospeso i voli con quello iberico per motivi sanitari sono "circa 3.000". Lo ha detto Arancha González, ministra degli Esteri spagnola, in un'intervista alla radio Onda Cero. Si tratta principalmente di turisti, ha aggiunto. González ha invitato a "evitare viaggi" in questo periodo: "Come noi imponiamo restrizioni ad altri Paesi, anche altri lo fanno. Quando succede questo, non vale poi alzare il telefono e chiedere al Governo che risolva il problema", ha aggiunto. González ha però poi anche spiegato che gli spagnoli bloccati saranno aiutati a rientrare, perché "l'amministrazione pubblica esiste per questo". (ANSAmed).