Migranti: assegnato porto a Open Arms, va a Pozzallo A bordo 209 persone soccorse davanti alla Libia

(ANSAmed) - ROMA, 01 APR - Sbarcheranno a Pozzallo, in Sicilia, i 209 migranti salvati nel Mediterraneo centrale dalla Open Arms, la nave della ong spagnola, nei giorni scorsi. "Dopo 5 giorni in mare e due evacuazioni mediche le persone ancora a bordo potranno ricevere le cure a cui hanno diritto" scrive la Ong in un tweet affermando che le autorità italiane hanno assegnato alla nave il porto siciliano per lo sbarco. (ANSAmed).