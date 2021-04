Turchia: sondaggio,52% boccia ritiro da Convenzione Istanbul Solo 26% appoggia scelta Erdogan, critiche anche da conservatori

(ANSAmed) - ISTANBUL, 01 APR - La maggioranza dei turchi non approva la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di ritirare il Paese dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, che Ankara aveva ratificato per prima nel 2012. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto di ricerca MetroPoll, tra i più accreditati in Turchia, secondo cui il 52,3% degli intervistati non approva la scelta, mentre solo il 26,7% appoggia l'iniziativa del capo dello stato, giunta per decreto 10 giorni fa. Il resto del campione sostiene invece di non avere un'opinione chiara in merito o di non essere informato sulla vicenda.



Dalla ricerca emerge inoltre che non c'è una maggioranza assoluta a sostegno del ritiro neppure tra chi si dichiara elettore dell'Akp di Erodgan o dei suoi alleati nazionalisti del Mhp - i favorevoli sono rispettivamente il 47,4% e il 44,4% degli intervistati -, mentre a sorpresa bocciano la decisione 8 elettori su 10 del partito conservatore islamico Saadet, in passato all'opposizione ma recentemente corteggiato da Erdogan, che si è anche recato in visita a casa di un suo alto dirigente.



