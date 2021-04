Tutta la Francia in zona rossa, Macron chiude le scuole

(di Tullio Giannotti)

PARIGI - Alla fine, dopo un anno, la Francia è costretta a richiudere le scuole. Superata la soglia dei 5.000 malati di Covid nei reparti di rianimazione, anche il più strenuo difensore delle aule sempre aperte, il presidente Emmanuel Macron, ha dovuto cedere. I bambini rimarranno a casa tre settimane, due di vacanza già previste e una in dad, mentre tutta la Francia diventa zona rossa, come attualmente è Parigi.



Al termine di settimane ad altissima tensione, Macron ha deciso di estendere il protocollo "rinforzato" dell'Ile-de-France e degli altri 18 territori a tutto il Paese. Niente lockdown, perché si potrà continuare a uscire tutto il giorno, senza autocertificazione, a patto di evitare assembramenti. Ma dalle 19 alle 6 scatterà il coprifuoco in tutto il Paese, gli esercizi commerciali non essenziali resteranno chiusi così come bar e ristoranti ormai con le saracinesche abbassate dal 29 ottobre. Si potrà uscire di casa, ma con il limite di non allontanarsi oltre i 10 km, con l'eccezione del weekend di Pasqua, dove tutti potranno spostarsi tra le regioni se vorranno portare i bambini dai nonni e lasciarli un mese con loro.

"Il tasso di incidenza aumenta più rapidamente fra bambini e adolescenti che nella popolazione in generale. Per questo le scuole saranno chiuse per tre settimane, ottimizzando il periodo delle vacanze affinché le conseguenze sugli studenti siano meno penalizzanti possibile", ha detto stamani il primo ministro, Jean Castex, illustrando in parlamento i provvedimenti annunciati ieri da Macron. "I lavoratori dipendenti costretti a tenere i bambini a casa - ha spiegato Castex - beneficeranno del part time, basterà una segnalazione al datore di lavoro". Castex, ha annunciato che con la nuova stretta delle regole sanitarie "il consumo di alcol nelle strade sarà vietato" ed ha condannato "alcuni recenti episodi, come i cortei di carnevale che si sono svolti nonostante le raccomandazioni". "Dobbiamo prevedere e punire" queste violazioni - ha detto - "ho chiesto al ministro dell'Interno di aumentare il numero di poliziotti e di gendarmi con questo compito". Castex - che in aula è stato anche contestato da alcuni depoutati per il mancato lockdown - ha ricordato infine il calendario della vaccinazione dettato ieri sera dal presidente Emmanuel Macron (dal 16 aprile per tutti da 60 anni in su, da metà maggio gli over 50, da metà giugno gli under 50), dicendosi soddisfatto del ritmo finora rispettato. Castex ha sottolineato che tale ritmo è "più elevato rispetto ai nostri vicini", citando in particolare la Germania.

Aiuti alle imprese costano 11 mld al mese

PARIGI - L'estensione della chiusura delle attività commerciali in Francia a tutto il territorio aumenterà il numero delle imprese chiuse da 90.000 a 150.000, mentre il costo totale degli aiuti e dei risarcimenti sale a 11 miliardi di euro al mese. Lo ha indicato il Ministero dell'Economia francese. Tale somma comprende il costo totale del fondo di solidarietà, la disoccupazione parziale e le esenzioni dai contributi sociali, anche per le imprese che rimangono aperte ma che sono fortemente colpite dalla crisi.