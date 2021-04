Turchia: blitz anti-Isis, 12 arresti a Istanbul Sospetti jihadisti accusati di trasferire fondi a zone conflitto

(ANSAmed) - ISTANBUL, 02 APR - Nuovi blitz anti-Isis stamani in Turchia. Le forze di sicurezza hanno arrestato a Istanbul almeno 12 sospetti jihadisti, accusati di aver raccolto fondi per trasferirli in zone di conflitto.



I raid sono stati condotti simultaneamente in 12 indirizzi di 8 distretti della metropoli sul Bosforo, secondo quanto riferisce Anadolu. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati documenti e materiale digitale riconducibili al sedicente Stato islamico. (ANSAmed).