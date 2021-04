Islam: pellegrinaggio alla Mecca solo per i vaccinati L'annuncio delle autorità saudite

(ANSAmed) - RIAD, 6 APR - Soltanto i fedeli vaccinati contro il Covid potranno compiere il pellegrinaggio islamico alla Mecca che si svolge durante tutto l'anno a partire dall'inizio del prossimo mese islamico del Ramadan, il 13 aprile. Lo hanno annunciato le autorità dell'Arabia Saudita.



Soltanto alle "persone immunizzate" sarà permesso entrare nella Grande Moschea della città santa della Mecca, ha detto il ministero per i pellegrinaggi.



Il pellegrinaggio che può essere compiuto durante tutto l'anno, il cosiddetto 'pellegrinaggio minore' o Umrah, si differenzia da quello obbligatorio per ogni musulmano che si svolge ogni anno nel mese di Dhu al-Hijjah, il cosiddeto Hajj, che quest'anno è in programma dal 17 luglio. (ANSAmed).