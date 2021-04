Migranti: lanciata in Tunisia campagna informativa Esshih Per sensibilizzare giovani su rischi migrazione irregolare

(ANSAmed) - TUNISI, 09 APR - Fornire informazioni affidabili e sensibilizzare i potenziali giovani candidati alla migrazione irregolare e le loro famiglie, nonché società nel suo insieme, sulle realtà della migrazione irregolare, sulle possibili alternative in Tunisia o per emigrare all'estero attraverso canali regolari. Questi gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione Esshih lanciata ufficialmente ieri 'dall'Osservatorio nazionale tunisino delle migrazioni (Onm), in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Associazione della Diaspora Tunisina in Italia Pontes per l'empowerment dei giovani tunisini e dei cittadini dei paesi dell'Africa subsahariana in Tunisia nel contesto della migrazione. Esshih, che fa parte della riunione del comitato direttivo del progetto Aris (Awareness Raising and Information for Safety and Empowerment Campaign), sosterrà la formazione di peer communicator, selezionati da tutte le regioni del Paese, per fornire loro le competenze e gli strumenti per organizzare azioni di sensibilizzazione tra i giovani target e le loro famiglie. L'approccio peer-to-peer di queste azioni prevede il contatto con i giovani tunisini, per ascoltarli sui loro progetti per il futuro e per confrontarsi con loro, fornendo loro informazioni e messaggi mirati, rispondere alle loro domande, nonché per assisterli nell'individuazione di possibili alternative alla migrazione irregolare. La comunicazione dei "peer communicator" assumerà, tra l'altro, la forma di eventi di sensibilizzazione organizzati nelle diverse regioni del Paese, attraverso laboratori artistici, cinematografici, eventi sportivi, dibattiti o festival, ideati e prodotti dai giovani stessi. - anche con il supporto di comunicatori tra pari.



La campagna sarà anche focalizzata sui media mainstream, comprese le emittenti televisive e radiofoniche, che daranno visibilità alle testimonianze dei giovani migranti irregolari sulle realtà che affrontano, nonché testimonianze sulle storie di successo dei giovani in Tunisia o raggiunti attraverso la migrazione attraverso canali regolari all'estero. Esshih prevede anche una partnership con la televisione nazionale Wataniya-1 per l'organizzazione di una serie di iniziative attorno alla fiction che andrà in onda durante il mese sacro del Ramadan intitolata "El Harga", una produzione 100% tunisina che affronta il tema della migrazione irregolare. La conferenza stampa di lancio della campagna Esshih è stata seguita dalla riunione del comitato direttivo del progetto Arise (Awareness Raising and Information for Safety and Empowerment Campaign). (ANSAmed)