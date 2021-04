Autismo: a Mahdia in Tunisia un mese di eventi in Blue

TUNISI - Nel mese di aprile, dedicato in tutto il mondo alla consapevolezza all'autismo, l'associazione Centre Hippique Mahdia, che si occupa da anni di educazione emotiva e sociale dell'infanzia, oltre che di inclusione di bambini in difficoltà, ha organizzato una serie di eventi ad hoc, con il marchio Blue Connection, sotto l'egida del Comune di Mahdia e il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia.



Iniziative realizzate in stretta collaborazione con l'associazione Selim, il cui obiettivo è quello di avvicinare i giovani adolescenti con diagnosi di autismo ad una vita professionale e sociale il più normale possibile attraverso vari corsi di formazione professionale adeguati alle loro capacità e con la scuola primaria e il collegio pilota privato Elite.



Un programma ricco e diversificato a partire dall'illuminazione e colorazione dell'acqua in blu, colore dell'autismo, della fontana "Samba" in centro città, alla presenza delle autorità locali e della società civile. Luci blu hanno illuminato i mantelli dei pony Mogod, i cavalli di Annibale minacciati di estinzione, che quotidianamente aiutano i bambini con autismo ad acquisire abilità, ha dichiarato la direttrice del Centre Hippique Mahdia, Maria Gabriella Incisa di Camerana, aggiungendo che "gli stessi pony hanno accolto, dal 2 al 9 aprile scorso, i più piccoli accompagnati dai loro genitori, per un ricco programma di animazione e soprattutto di sensibilizzazione alla presenza di psicologi, logopedisti, psicoterapeuti ed educatori specializzati".



In chiusura, l'evento "Hippocampus Challenge" con la partecipazione di Tommaso Sansone, primo consigliere dell'ambasciata d'Italia a Tunisi, per un pomeriggio animato da attività ludiche sul tema della pesca e della biodiversità marina. "I disturbi dello spettro autistico, che toccano più dell'1,5% della popolazione, richiedono un impegno costante e quotidiano che non può limitarsi al solo giorno del 2 aprile, per non parlare della necessità di cambiare certi pregiudizi perché l'autismo rimane ancora poco compreso, dalla sua negazione ai vari cliché che lo accompagnano", ha sottolineato Incisa di Camerana.